Ο... βιονικός ΛεΜπρόν θύμισε Τζαμπάρ! (pic)

Μπορεί οι Λέικερς να έχασαν από τους Σίξερς, ωστόσο ο ΛεΜπρόν Τζείμς κατάφερε να μπει σε μια ξεχωριστή λίστα.

Ο Βασιλιάς είχε 34 πόντους και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 2ος μετά τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 30+ πόντους σε συνεχόμενα ματς ενώ έχει κλείσει τα 36 του.

Σίγουρα ο ΛεΜπρόν δεν θα σταματήσει να... διαλύει τα ρεκόρ και είναι διψασμένος για να μείνει στην κορυφή.

LeBron James finished with 34 points in a loss tonight vs the 76ers. He joins Kareem Abdul-Jabbar as the only Lakers with 30 points in consecutive games after turning 36 years old (Kareem did this twice) h/t @EliasSports pic.twitter.com/zB98LUDtHv

