Σίξερς – Λέικερς: Εμφατική τάπα του Εμπίντ σε ΛεΜπρόν (vids)

Με τόσα πολλά παιχνίδια σήμερα το να βγει το top-10 μόνο εύκολη δουλειά δεν θα είναι, ωστόσο ο Ζοέλ Εμπίντ την έκανε λίγο πιο εύκολη. Ο Καμερουνέζος δύσκολα δεν θα βρεθεί στις 10 καλύτερες φάσεις της ημέρας με την τάπα που έριξε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» πήγε να κάνει το ντράιβ, αλλά λογάριαζε χωρίς τον σέντερ των Σίξερς και έτσι δέχθηκε μια από τις λίγες είναι η αλήθεια τάπες που έχει δεχθεί στην τεράστια καριέρα του.

Joel protecting the basket through the lens of our slo-mo #PhantomCam!@sixers up 7 early in Q2 on ESPN pic.twitter.com/6tnTYOPy0e

— NBA (@NBA) January 28, 2021