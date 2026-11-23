Σίξερς: Έχουν 12-0 στα clutch παιχνίδια και τρομάζουν τους αντιπάλους τους
Η νέα σεζόν πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής για τους Σίξερς, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής. Η Φιλαδέλφεια έχει συνθέσει μια φοβερή πεντάδα φέτος με τους Μάξεϊ, Έτζκομπ, Μπράουν, ΛεΜπρόν και Εμπίντ.
Σε ματς που είναι οριακά και γίνονται... θρίλερ, οι Σίξερς έχουν πολλές επιλογές για το ποιος θα πάρει την ευθύνη και δεν ξέρεις ποιον να πρωτομαρκάρεις. Σε clutch games φέτος έχουν το φοβερό 12-0.
Είναι η τρίτη ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ από τη σεζόν 1997-98 που ξεκινά με 12-0 ρεκόρ στα clutch παιχνίδια μετά τους Γουόριορς το 2015-16 (14-0) και τους Λέικερς την αγωνιστική περίοδο 2025-26 (13-0).
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*Clutch τα τελευταία πέντε λεπτα ενός παιχνιδιού με διαφορά 5 πόντων ή μικρότερη
12-0. That's the Sixers' record in *clutch games this season 🤯 They're the third team since 1997-98 to start 12-0 in clutch games, joining the 2015-16 Warriors (14-0) and 2025-26 Lakers (13-0). *the final 5 minutes of a game with a difference of 5 points— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 22, 2026
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