Ουόλ: «Οι Ουίζαρντς με θεωρούσαν ξοφλημένο, αλλά πήραν την απάντηση τους» (vid)

Οι Ρόκετς επικράτησαν των Ουίζαρντς, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τζον Ουόλ με 24 πόντους που πλήγωσε την πρώην ομάδα του και τα... έβαλε και με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Μετά το ματς ο γκαρντ του Χιούστον έδειξε την πικρία του για το γεγονός πως στην Ουάσινγκτον τον θεωρούσαν ξοφλημένο.

«Ήμουν πιστός στους Ουίζαρντς. οι φίλαθλοι της Ουάσινγκτον με αγαπούσαν. Ήμουν εκεί για 10 χρόνια. Αισθάνομαι όμως πως ο οργανισμός των Ουίζαρντς με θεωρούσε ξεφλημένο. Για αυτό τον λόγο ήρθα εδώ και έκανα όσα έκανα», ήταν τα λόγια του Ουόλ που έμεινε έξω για ένα μεγάλο διάστημα, σχεδόν 2 χρόνων και τη σεζόν 2019-20 δεν αγωνίστηκε λεπτό.

“I just feel like their organization thought I was done. … That’s why I came out here and did what I did.”

John Wall took the Wizards-Rockets game personal. pic.twitter.com/Xh7JRB0YDF

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2021