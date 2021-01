Αν μη τι άλλο μαζί με τον «Black Mamba» αποτελούν κομμάτι της ένδοξης ιστορίας των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο μεν «Μάτζικ» Τζόνσον τη δεκαετία του '80, ο δε Κόμπι από το 2000 και μετά. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Μπράιαντ, ο Τζόνσον έγραψε χαρακτηριστικά στα social media:

«Ο Κόμπι θα είναι πάντα ο Λέικερ αδερφός μου!»

Kobe will always be my @Lakers brother for life. pic.twitter.com/7WC9x6h4Dl

