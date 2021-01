Η οικογένεια του Κόμπι ζήτησε από τις ομάδες να μην κάνουν αφιερώματα για εκείνον (pic)

Ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, της 13χρονης κόρης του Τζίτζι και ακόμα 7 ατόμων, σε ένα τραγικό δυστύχημα με ελικόπτερο. Όπως ήταν αναμενόμενο οι ομάδες θα έκαναν αφιερώματα για τον Κόμπι και την Τζίτζι.

Χθες, όμως κρατήθηκαν εξαιρετικά χαμηλοί τόνοι απ' όλους και φαίνεται πως αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας. Η οικογένεια του Κόμπι έχει ζητήσει να μην υπάρχουν αφιερώματα και φαίνεται πως οι ομάδες θα το σεβαστούν.

If you notice, a lack of official tributes from organizations and the #NBA this week for Kobe Bryant, it is because his family has asked that teams do not do tributes this year. @kron4news

— Jason Dumas (@JDumasReports) January 25, 2021