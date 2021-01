Ο Ντόντσιτς έκανε ακόμα ένα triple double και έβαλε το όνομα του δίπλα στου Τζόρνταν! (vid)

Ο νεαρός Σλοβένος σε ακόμα ένα παιχνίδι έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ. Κόντρα στους Νάγκετς είχε 35 πόντους, 11 ριμπάουντ, 16 ασίστ και αυτό ήταν το 16ο triple double της καριέρας του με 30 πόντους και πάνω.

Με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε τον Μάικλ Τζόρνταν στην 8η θέση της σχετικής λίστας, ενώ θέλει άλλο ένα για να «πιάσει» τον Ρόντο στην 12η θέση, για τα περισσότερα στην ιστορία του ΝΒΑ.

LUKA DONCIC put up 35 PTS, 11 REB, 16 AST (season-high) & tied Michael Jordan for the 8th-most 30-point triple-doubles in NBA History (16).

He is also 1 triple-double away from tying Rajon Rondo (32) for 12th most in NBA history. pic.twitter.com/rvMHZDBvdl

