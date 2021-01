Ουόριορς: Η 29η φορά που νίκησαν αν και βρέθηκαν τουλάχιστον στο -15

Συγκεκριμένα αυτή ήταν η 29η φορά υπό τις οδηγίες του Στιβ Κερ που κατάφεραν να φτάσουν στην τελική επικράτηση, έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ με τουλάχιστον 15 πόντους διαφορά.

Μόνο οι Ράπτορς έχουν περισσότερα comebacks (31) την ώρα που οι Λέικερς για πρώτη φορά έχασαν προβάδισμα 19 πόντων με τον Λεμπρόν Τζέιμς να αγωνίζεται κανονικά.

The Warriors trailed by as many as 19 points tonight. The Warriors have 29 comebacks of at least 15 points under Steve Kerr; since 2014-15, only the Raptors (31) have more.



The Lakers' 19-point blown lead is their largest in any game which LeBron James played. pic.twitter.com/wSWkoB8X6E

