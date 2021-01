Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (11-3). Και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, στη 17η σεζόν του στο ΝΒΑ αγωνίζεται με την αντοχή ενός 20χρονου! Πώς να μην είναι χαρούμενος; Ο «Μπρον» δίνει ένα ανεπανάληπτο ρεσιτάλ στο αυτοκίνητό του, ακούγοντας μουσική. Τραγουδάει, προσπαθεί να χορέψει και γενικότερα το βίντεο αποκλείεται να μην σας κάνει να χαμογελάσετε.

Δείτε το βίντεο.

LeBron be rocking out in the back seat all the time.

