Zάιον: Έχει δεχθεί 27 μπλοκ φέτος, αρνητικό ρεκόρ 20ετίας στο ΝΒΑ(pic)

Μπορεί ο Ζάιον πολλές φορές να δείχνει ασταμάτητος, ωστόσο ο αστέρας των Πέλικανς έχει δει τους αντιπάλους του να τον σταματούν με τάπα 27 φορές φέτος.

Είναι και το μεγαλύτερο νούμερο για παίκτη στα πρώτα του 10 ματς μέσα στη σεζόν τα τελευταία 20 χρόνια.

Κόντρα στους Λέικερς, δέχθηκε 4 στοπ.

Zion Williamson has had 27 of his shot attempts blocked this season, the most through a player's first 10 games over the last 20 seasons.

He was blocked four times on Friday night against the Lakers. pic.twitter.com/xoR1hdlR1q

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 16, 2021