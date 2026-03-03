Ο Ρίο Φέρντιναντ σοκάρει με τις δηλώσεις του για την κατάσταση στο Ντουμπάι, αποκαλύπτοντας πως το στούντιό του έχει γίνει πλέον καταφύγιο.

Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια του Ρίο Φέρντιναντ σε podcast, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι, όπου πλέον διαμένει ο άλλοτε στόπερ της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο παλαίμαχος άσος είναι ανάμεσα σε αρκετούς «σταρ» που αυτές τις ημέρες βιώνουν δύσκολες καταστάσεις στην πόλη της Μέσης Ανατολής, καθώς η κατάσταση είναι τεταμένη με τα όσα συμβαίνουν ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ, απέναντι στο Ιράν.

Έτσι, ο Φέρντιναντ αποφάσισε να μοιραστεί όλα όσα διαδραματίζονται και ζει ο ίδιος με την οικογένειά του, σοκάροντας καθώς ανέφερε πως το στούντιό του ουσιαστικά έχει γίνει καταφύγιο, ενώ μίλησε και για το πόσο τρομακτικό είναι το να ακούει κανείς πυραύλους.

«Ήταν μια περίεργη εβδομάδα για εμένα, δεν θα πω ψέματα. Καταρχάς, είμαι σε εξαιρετική κατάσταση σήμερα το πρωί, καθώς όλη η οικογένεια έκανε προπόνηση. Όπως στον Covid, όλη η οικογένεια κάνει πράγματα που συνήθως δεν θα κάναμε μαζί.

Είναι τρομακτικό όταν ακούς πυραύλους, αεροπλάνα και μαχητικά αεροσκάφη - δεν ξέρω τι είναι - να περνούν από πάνω μας, και ακούς μεγάλες βόμβες, και τι είναι αυτό δεν το ξέρουμε, καθώς δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες για το τι είναι.

Είναι σαν να λες στα παιδιά σου τι είναι και να τα βοηθάς να διαχειριστούν αυτή τη στιγμή, κάτι που είναι σημαντικό ειδικά ως ο μπαμπάς του σπιτιού. Θέλεις να προσπαθήσεις να παραμείνεις ήρεμος και να κρατήσεις όλους όσο το δυνατόν πιο ήρεμους.

Πρέπει να είμαι ειλικρινής παιδιά, ήταν μια τρομακτική κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα, παράξενη, ένιωσα πολύ ασφαλής και με φρόντιζαν. Το στούντιό μου έχει γίνει το καταφύγιό μου. Μας συμβούλεψαν να πάμε στο υπόγειο την πρώτη νύχτα που άρχισε όλος αυτός ο θόρυβος και ήμασταν εδώ κάτω και κοιμόμασταν με παπλώματα και τέτοια».