Τα προβλήματα με τον κορονοϊό δεν λένε να σταματήσουν σε όλον τον πλανήτη και φυσικά το NBA δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Όπως έγινε γνωστό από το από το μεγαλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, μετά από 497 τεστ υπήρξαν 16 θετικά κρούσματα.

16 new NBA players have tested positive for coronavirus out of 497 tested since Jan. 6, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021