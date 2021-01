Ουόριορς: Το... φροντιστήριο του Γκριν στον Ουάισμαν! (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι κάτι παραπάνω από απλός παίκτης για τους Ουόριορς.

Κάνει ότι μπορεί για να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τους συμπαίκτες του εντός και εκτός παρκέ.

Από την πρώτη στιγμή που ο Τζέιμς Ουάισμαν ήρθε στο Γκόλντεν Στέιτ, ο Γκριν είναι δίπλα του, τον συμβουλεύει, τον βοηθάει, ζητά από αυτόν το καλύτερο.

Ένας... δάσκαλος για τον rookie!

Always leading.

Listen in to Draymond Green (@Money23Green) mic'd up mentoring rookie James Wiseman (@BigTicket_JW)!@warriors face the Pacers tonight at 10:30pm/et on NBA TV pic.twitter.com/95cgQZ4P0C

— NBA (@NBA) January 12, 2021