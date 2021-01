ΝΒΑ: «Βροχή» τα πρόστιμα, $35.000 στον Μόρις, $10.000 στον Κάζινς (pic)

Αποβλήθηκες; Θα πληρώσεις! Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τα πρόστιμα που πρέπει να πληρώσουν ο ΝτεΜάρκους Κάζινς και ο Μαρκίφ Μόρις, μετά τις αποβολές τους στην αναμέτρηση Ρόκετς - Λέικερς. Και ενώ οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά σε λίγες ώρες (13/1, 03:00).

Ο Μόρις καλείται να πληρώσει $35 χιλιάδες για την.. επίθεση που έκανε στον Κάζινς. Ο σέντερ των Ρόκετς έμεινε ψύχραιμος στο συμβάν, αλλά αποβλήθηκε λίγο αργότερα, για χτύπημα στο πρόσωπο του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Γι' αυτό θα πληρώσει $10 χιλιάδες.

Lakers‘ Markieff Morris ($35,000) and Rockets‘ DeMarcus Cousins ($10,000) have been fined for their on-court altercation on Sunday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 12, 2021