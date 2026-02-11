Οι Χιούστον Ρόκετς μπορεί να δυσκολεύτηκαν ωστόσο κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς εντός έδρας με 102-95.

Οι Κλίπερς είχαν γίνει...στενός κορσές στους Ρόκετς για περισσότερο από ένα ημίχρονο ωστόσο δεν μπόρεσαν στο τέλος να ακολουθήσουν στο σκορ.

Από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι έφτασαν στο +15 κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου ουσιαστικά έριξαν και τους τίτλους τέλους του αγώνα.

Και αυτό χάρη στο δίδυμο των Κέβιν Ντουράντ (26π., 6ριμπ., 3ασ., 2κλ., 5λ.) και Αλπερέν Σενγκούν (22π., 7ριμπ., 5ασ.) οι οποίοι και έβαλαν την υπογραφή τους στο παιχνίδι.

Για τους νικητές εξαιρετική ήταν η παρουσία του Ριντ Σέπαρντ (16π., 4/6τρ., 6ριμπ., 4ασ., 2κλ., 1ταπ., 4λ.) όπως επίσης και του Έιμιν Τόμπσον (16π., 6ριμπ.)

Στον αντίποδα, ο Καουάι Λέοναρντ είχε 24 πόντους με 7/19 εντός παιδιάς και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μάθουριν μέτρησε στο ντεμπούτο του 9 πόντους με 4/13 σουτ, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-26, 51-52, 78-72, 102-95.

