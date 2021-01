Ο Μόρις όρμηξε στον Κάζινς και χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν, για να αποφύγουν τα χειρότερα (vid)

Μεγάλη ένταση υπήρξε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Ρόκετς. Ο Κάζινς έσπρωξε τον Μόρις, εκείνος βρέθηκε στο παρκέ και όταν σηκώθηκε είχε χάσει την ψυχραιμία του. Έπεσε με δύναμη πάνω στον αντίπαλο του, με εκείνον να μην αντιδρά και πολλούς να βρίσκονται γύρω τους.

Ο Μόρις συνέχισε να κυνηγά τον αντίπαλο του, που κάποια στιγμή απάντησε, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να μπουν στην μέση, ώστε να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα.

Markieff Morris and DeMarcus Cousins get into it. pic.twitter.com/UwJDKunBbh

