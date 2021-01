Σε κακή βραδιά βρέθηκε ο Κάζινς και στο τέλος το πλήρωσε. Ο παίκτης των Ρόκετς, αφού μπλέχτηκε σε καυγά με τον Μόρις, αργότερα αποβλήθηκε, αφού χτύπησε στο πρόσωπο τον ΛεΜπρον.

Ο ηγέτης του Λος Άντζελες βρέθηκε στο παρκέ, οι διαιτητές είδαν την φάση και απέβαλλαν τον ψηλό του Χιούστον, ο οποίος έχει ξεκινήσει δύσκολα την σεζόν.

DeMarcus Cousins has been EJECTED on this flagrant foul on LeBron.

Thoughts? pic.twitter.com/JjYol8WsTy

