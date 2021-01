Σίξερς: Πρόστιμο $25 χιλ. για τον μη δηλωμένο τραυματισμό του Σίμονς (pic)

Η απουσία του Μπεν Σίμονς από την αναμέτρηση των Σίξερς με τους Νάγκετς, αυτή που η ομάδα της Φιλαδέλφεια αγωνίστηκε με επτά παίκτες, είχε και άλλο... ημίχρονο. Ο τραυματισμός, όπως και όλοι όσοι συμβαίνουν στη Λίγκα, πρέπει να δηλώνονται. Αυτός του Σίμονς δεν δηλώθηκε και έτσι οι Σίξερς θα πληρώσουν την απουσία του με πρόστιμο $25.000.

Among topics for GM call today centered on tightening protocols, sources tell ESPN: Re-examining shootarounds and practice lengths, pre-and-post game socializing on court (for example, hugs), further restrictions on restaurant dining and tighter rules on mask-wearing.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2021