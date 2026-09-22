Μπατούμ: «Μετάνιωσα που δεν έπαιξα περισσότερο με τον Μάξεϊ, αγαπημένος του γιου μου»

Ο Νικολά Μπατούμ που αποσύρθηκε από το μπάσκετ έδειξε τον σεβασμό του προς τον Ταϊρίς Μάξεϊ.

Είναι ένας από τους πιο πετυχημένους Ευρωπαίους παίκτες με καριέρα στο ΝΒΑ. Ο Νίκο Μπατούμ αποφάσισε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και την Δευτέρα ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X την απόσυρσή του από το άθλημα, με ένα συγκλονιστικό βίντεο από το γυμναστήριο που έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, έχοντας μάλιστα δίπλα του τον γιο του.

Πέρασε από Μπλέιζερς, Χόρνετς, Κλίπερς και Σίξερς, ενώ έζησε σπουδαίες στιγμές με την Εθνική Γαλλίας, όντας εκεί στα μετάλλια που κατέκτησε η χώρα του και σαν πρωταγωνιστής. Βασικός και αναντικατάστατος στην πεντάδα των τρικολόρ. Στο Πόρτλαντ έζησε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Πολύτιμος στην ομαδάρα που είχαν με Λίλαρντ, Μάθιους, Μπατούμ, Όλντριτζ και Λόπεζ.

Ο Μπατούμ μίληε στο Old Man and Three και αποθέωσε τον Ταϊρίς Μάξεϊ. «Αν μετάνιωσα για κάτι, εύχομαι να μπορούσα να παίξω περισσότερο μαζί με τον Μάξεϊ. Είναι μακράν ο αγαπημένος παίκτης του γιου μου».