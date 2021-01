Μπογκντάνοβιτς: Υπέστη ωστικό οίδημα, απέφυγε τα χειρότερα (vid)

Κόντρα στους Χόρνετς, ο Μπογκντάνοβιτς είδε το γόνατό του να γυρίζει.

Βλέπoντας το βίντεο του τραυματισμού το μυαλό πηγαίνει στα χειρότερα. Φαίνεται, ωστόσο, πως αυτά τα απέφυγε ο Σέρβος, ο οποίος βάσει της ενημέρωσης των Χοκς.\

Η ομάδα από την Ατλάντα τονίζει ότι ο παίκτης έχει υποστεί ωστικό οίδημα ενώ υπάρχει και μια φλεγμονή.

Πάντως, το ακριβές διάστημα που θα μείνει εκτός παρκέ δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Bogdan Bogdanovic left the game for the Hawks with a knee injury, per the team.

Here's a look at the very awkward looking injury pic.twitter.com/eMULJUxUKT

