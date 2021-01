Τζινόμπιλι για τη viral φωτογραφία του Πόποβιτς: «Ο γέρος μπορεί να πηδήξει»! (pics)

Ο Πόποβιτς βρίσκεται στην άκρη του πάγκου των Σαν Αντόνιο Σπερς από το 1996, πανηγυρίζοντας 5 πρωταθλήματα με τους Τεξανούς και κατακτώντας τρεις φορές τον τίτλο του Κόουτς της Χρονιάς στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Στα 71 του χρόνια συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του με το ίδιο πάθος που αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε και τον έπιασε να… ζει έντονα των αγώνα των Σπερς.

Από την πλευρά του, ο Τζινόμπιλι δεν έχασε την ευκαιρία. «Πολύ αστείο και τρομακτικό την ίδια στιγμή! Ο γέρος μπορεί να πηδήξει! Επίσης, μπορεί να ροκάρει» ήταν τα σχόλια του Αργεντινού θρύλου στο Twitter για τη viral φωτογραφία του πρώην προπονητή του!

Very funny and scary at the same time! Talk about #GrampaJuice! The old man can jump pic.twitter.com/PGEHipHiY4

— Manu Ginobili (@manuginobili) January 9, 2021