Ξέσπασε ο Γκριν: «Κάνουν κριτική και ξέρουν σκ..ά από μπάσκετ»! (vid)

Ο φόργουορντ των Ουόριορς ουδέποτε μάσησε τα λόγια του. Το ίδιο έπραξε απαντώντας σε όσους ασκούν κριτική και δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά!

«Για να κάνεις κριτική θα πρέπει να το γνωρίζεις καλά και ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Οι περισσότεροι δεν θα μάθουν ποτέ. Νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά δεν έχουν ιδέα. Χαίρομαι που ανήκω στην κατηγορία εκείνων που καταλαβαίνουν το παιχνίδι σε αντίθεση με κάποιους που έχουν γνώμη επειδή απλώς βλέπουν ποιος έβαλε ένα καλάθι. Για να μάθεις κάτι, πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν το γνωρίζεις. Οι πιο πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι ξέρουν σκ..ά! Είναι σαν έναν ναρκομανή. Το πρώτο βήμα για την απεξάρτηση είναι να παραδεχτείς πως είσαι εξαρτημένος. Θα έπρεπε, λοιπόν, όλοι αυτοί οι… ειδικοί του ίντερνετ να παραδεχτούν ότι δεν κατέχουν το μπάσκετ και δεν πρόκειται να το κάνουν».

