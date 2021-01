Σίξερς: Δήλωσαν τραυματίες τους Εμπίντ, Σίμονς, με 7 παίκτες απέναντι στο Ντένβερ!

Οι Σίξερς θέλουν την αναβολή του αγώνα με το Ντένβερ. Το δείχνει ξεκάθαρα η απόφασή τους να βάλουν τους Τζοέλ Εμπίντ (πρόβλημα στη μέση) και Μπεν Σίμονς (πρήξιμο στο γόνατο) στη λίστα των τραυματιών, ενώ νωρίτερα το ματς ήταν να διεξαχθεί κανονικά. Δύο από τους μόλις εννιά διαθέσιμους παίκτες των Σίξερς, λόγω του πρωτόκολλου για τον κορονοϊό.

Απ' την άλλη, το ΝΒΑ δεν φαίνεται να δίνει το «πράσινο φως» για την αναβολή.

Φαίνεται πως ο Μάικ Σκοτ θα γίνει διαθέσιμος για να συμπληρωθεί η οκτάδα, αλλά δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ο Ντοκ Ρίβερς πάντως δήλωσε πως παίζει και με επτά παίκτες! «Θα βάλουμε τον Χάουαρντ playmaker, θα δούμε πως θα πάει αυτό», δήλωσε.

Sixers are planning to list Embiid out with back tightness and Simmons with left knee swelling, sources tell ESPN. Neither will play today. Mike Scott will be upgraded to available, source said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021