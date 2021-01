Κανονικά το Σίξερς - Νάγκετς, με 9 παίκτες η Φιλαδέλφεια! (pic)

Οι Τζοέλ Εμπίντ, Ντάνι Γκριν και Πολ Ριντ έλαβαν το «πράσινο φως» και θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση των Σίξερς με τους Νάγκετς. Στους πρώτους προέκυψε κρούσμα κορονοϊού (Σεθ Κάρι) και οι άμεσες επαφές του (7 παίκτες) τέθηκαν σε καραντίνα. Στο ρόστερ απέμειναν 6 ενεργά μέλη (Μπεν Σίμονς, Ντουάιτ Χάουαρντ, Τόνι Μπράντλεϊ, Ταϊρίς Μάξεϊ, Αϊζάια Τζο και Ντακότα Μάθιας), αλλά με την προσθήκη των τριών, έγιναν εννιά και το ματς μπορεί να διεξαχθεί κανονικά.

The Sixers are expected to have nine eligible players today, including three cleared from protocol: Joel Embiid, Danny Green and Paul Reed, sources tell ESPN. https://t.co/4TBl3xJXaq

