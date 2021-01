Σίξερς: Εχουν μόλις 6 διαθέσιμους παίκτες, στον... αέρα το ματς με το Ντένβερ!

Ο Σεθ Κάρι ήταν ο... ασθενής μηδέν! Ο γκαρντ των Σίξερς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και έφερε χάος στην ομάδα! Συνολικά επτά παίκτες μπήκανε στη λίστα καραντίνας, έχοντας επαφή με το κρούσμα. Οι υποχρεώσεις, ωστόσο, δεν σταματούν και οι Σίξερς αντιμετωπίζουν το βράδυ του Σαββάτου (9/1, 22:00) τους Ντένβερ Νάγκετς.

Και αυτή τη στιγμή έχουν μόνο έξι διαθέσιμους παίκτες (Μπεν Σίμονς, Ντουάιτ Χάουαρντ, Τόνι Μπράντλεϊ, Ταϊρίς Μάξεϊ, Αϊζάια Τζο και Ντακότα Μάθιας). Βρίσκονται στην αναμονή για τις διαγνώσεις και την απόφαση της Λίγκας. Για να ξεκινήσει το ματς, η ομάδα της Φιλαδέλφεια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 παίκτες, κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον 2 από τους 7 που είχαν επαφή με τον Κάρι, θα πρέπει να λάβουν το «πράσινο φως».

Σε αντίθετη περίπτωση, το ΝΒΑ θα υποχρεωθεί να προχωρήσει στη δεύτερη φετινή αναβολή, μετά απ' αυτή της πρεμιέρας ανάμεσα στους Ρόκετς και τους Θάντερ.

The Sixers currently only have SIX available players for tomorrow’s game vs Denver. They are still in New York, awaiting their test results from today and following the contact tracing protocols. https://t.co/9NOB3h4JSh

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) January 9, 2021