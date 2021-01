ΛεΜπρόν: Το οργισμένο μήνυμά του για το χάος στο Καπιτώλιο (pic)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σχολίασε στο twitter για την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, από την οποία προήλθαν τέσσερις θάνατοι:

«Καταλαβαίνεις τώρα; Ξέρω την απάντηση σε αυτό. Εσύ ακόμα δεν μπορείς, ότι και αν συμβεί, δεν θα είσαι δικαστής, να μοιάζεις με τρελό, αλυσοδεμένος, δαρμένος, νεκρός από πυροβολισμό λόγω του χρώματος του δέρματος σου. Ζούμε σε 2 Αμερικές και ήταν σε πλήρη επίδειξη ζωντανά στην πρωτεύουσα μας στο Καπιτώλιο».

LeBron speaks on the pro-Trump mob breaching the Capitol yesterday pic.twitter.com/qvAwlN6g2H

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2021