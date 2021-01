Γιανγκ: Ο... ταχυδακτυλουργός που κερδίζει τον σεβασμό! (vid)

Η αλήθεια είναι πως πάντα θα συγκρίνουν τον Τρέι Γιανγκ με τον Λούκα Ντόντσιτς.

Αυτό είναι μοιραίο, αφού οι 2 τους ήταν ότι καλύτερο υπήρξε στο draft του 2018 και οι απαιτήσεις ηταν μεγάλες.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει πάρει όλη τη λάμψη που αξίζει με τα όσα κάνει στο παρκέ, ωστόσο ο Τρέι Γιανγκ ίσως να είναι λιγάκι αδικημένος, αφού μέχρι στιγμης δεν παίρνει τα credits που του αναλογούν.

Πέρυσι ίσως να έφταιγε η κακή θέση των Χοκς, όμως φέτος το πράγμα δείχνει να αλλάζει, καθώς η Ατλάντα έχει βλέψεις για playoffs.

Το gazzetta.gr γράφει για τον παικταρά των Χοκς που κερδίζει σιγά σιγά τον σεβασμό όλων στη λίγκα.

Τις 2 προηγούμενες σεζόν η προβληματική θέση των Χοκς, δεν άφηνε τον Γιανγκ να πάρει τα εύσημα και τη... λάμψη που του άξιζε με τα μαγικά που έκανε στο παρκέ. Φέτος τα γεράκια έχουν βελτιώσει το ρόστερ τους με την προσθήκη των Ρόντο, Μπογκντάνοβιτς, Γκαλινάρι, αλλά και με την.. ανάπτυξη των Κόλινς, Χουέρτερ, Χάντερ και Ρέντις. Πάντως ο Σέρβος γύρισε πολύ άσχημα τον αστράγαλο του κόντρα στους Χορνετς και τα πράγματα δεν δείχνουν καλά.

Η ομάδα παίζει όμορφο μπάσκετ και έτσι ο Γιανγκ δεν είναι απελπιστικά μόνος του. Οι Χοκς βρίσκονται σε καλό φεγγάρι, έχουν αναβαθμίσει το ρόστερ και στοχεύουν να μπουν στα playoffs και να φέρουν σε δύσκολη θέση πολλούς αντιπάλους.

Ο Τρέι πραγματοποιεί απίθανη σεζόν, αφού είναι 4ος στη λίστα των ασίστ, ενώ είναι πολύ ψηλά σε πόντους και ranking. Μέχρι στιγμής μετρά 25.9 πόντους, 8.4 ασίστ και 22.5 στο PER. Ένα πακέτο για μεγάλα πράγματα που επιτέλους έχει τα στηρίγματα που πρέπει για να κάνει το βήμα παραπάνω.

Κάνει τα πάντα στην επίθεση και συμφέρει, ένα παιδί που η Ατλάντα θέλει να χτίσει πάνω του και να του δώσει την ευκαιρία με προσθήκες και κινήσεις, να παλέψει κάποτε και για είσοδο στα playoffs.

Eξαιρετικός ντριμπλέρ, φοβερός χειρισμός στη μπάλα και σίγουρα ένας από τους κορυφαίους τριποντέρ της λίγκας. Από τους κορυφαίους και πιο έξυπνους πασέρ του μαγικού κόσμου. Σουτάρει με 31.1% τρίποντα και δεν μπορείς να τον αφήνεις ούτε δευτερόλεπτο γιατί θα σε σκοτώσει. Είναι ταχύτατος και του αρέσει να πάει στο μπάσιμο και να τελειώνει όμορφα τη φάση με τα ζογκλερικά του. Η ποικιλια του στον επιθετικό τομέα, τον κάνουν δύσκολο στο μαρκάρισμα και του... κρύβουν το μειονέκτημα που έχει λόγω του ύψους του.

Trae Young recorded 36 points and nine assists in last night's win over the Grizzlies.

Young has now opened consecutive seasons with back-to-back 35-point games. The only other player in NBA history to do so is Wilt Chamberlain (1961-62 & 1962-63). pic.twitter.com/Aj3vkuPmiF

— Justin Kubatko (@jkubatko) December 27, 2020