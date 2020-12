Φοβερό ρεκόρ οι Χοκς τα 66 τελευταία χρόνια! (pic)

Η ομάδα της Ατλάντα προηγούνταν στο ημίχρονο του αγώνα με το Σικάγο με σκορ 83-59 (!) αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ!

Συγκεκριμένα έγινε η πρώτη ομάδα που καταφέρνει να κλείσει το πρώτο μισό ενός αγώνα με 83 πόντους και δη από την σεζόν 1954-55, όταν και θεσπίστηκε ο χρόνος επίθεσης στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια φοβερή επίδοση από τον Τρέι Γιανγκ και την παρέα του!

The Hawks scored 83 points in the first half.



That's their most points in a first half in the shot clock era (since 1954-55). pic.twitter.com/MdAkTK4FGg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 24, 2020