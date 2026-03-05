Οι Χοκς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 131-113 των Μπακς, οι οποίοι έχασαν έδαφος για το play in.

Δυσκολεύει η είσοδος στο play in της Ανατολής για τους Μπακς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο λύγισε στο Μιλγουόκι και από τους Χοκς. Ηττήθηκε με 131-113 και έτσι έπεσε στο 26-34 όντας στην 11η θέση της περιφέρειας.

Στους 24 ο Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε την αναμέτρηση 24 πόντους, 10/15 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά που πάτησε παρκέ. Ο Κούζμα είχε 16 πόντους και 14 μέτρησε ο Ντιένγκ. Ο Θανάσης πέρασε στο ματς για ένα λεπτό με ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Ο Ρόλινς είχε 13 πόντους με 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των νικητών που τελείωσαν το ματς με 20/45 τρίποντα κι έκαναν ζημιά στα ελάφια, ο Τζόνσον είχε 20 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 23 πόντους και 21 μέτρησε ο Οκόνγκου.

Καλό ματς και ο Ντάνιελς με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Η πολυφωνία των Χοκς έπαιξε τον ρόλο της σε άλλο ένα ματς. Τα γεράκια είναι στην 10η θέση με 32 νίκες και 31 ήττες, μετρώντας 6 σερί θετικά αποτελέσματα.

Τα στατιστικά του Γιάννη

24 πόντοι

10/15 σουτ

5 ριμπάουντ

4 ασίστ

2 λάθη

1 κλέψιμο

-21 στο +/-

25 λεπτά