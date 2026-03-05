Δυσκολεύει η είσοδος στο play in της Ανατολής για τους Μπακς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο λύγισε στο Μιλγουόκι και από τους Χοκς. Ηττήθηκε με 131-113 και έτσι έπεσε στο 26-34 όντας στην 11η θέση της περιφέρειας.
Στους 24 ο Γιάννης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε την αναμέτρηση 24 πόντους, 10/15 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά που πάτησε παρκέ. Ο Κούζμα είχε 16 πόντους και 14 μέτρησε ο Ντιένγκ. Ο Θανάσης πέρασε στο ματς για ένα λεπτό με ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Ο Ρόλινς είχε 13 πόντους με 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ.
Από την πλευρά των νικητών που τελείωσαν το ματς με 20/45 τρίποντα κι έκαναν ζημιά στα ελάφια, ο Τζόνσον είχε 20 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 23 πόντους και 21 μέτρησε ο Οκόνγκου.
Καλό ματς και ο Ντάνιελς με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Η πολυφωνία των Χοκς έπαιξε τον ρόλο της σε άλλο ένα ματς. Τα γεράκια είναι στην 10η θέση με 32 νίκες και 31 ήττες, μετρώντας 6 σερί θετικά αποτελέσματα.
Τα στατιστικά του Γιάννη
24 πόντοι
10/15 σουτ
5 ριμπάουντ
4 ασίστ
2 λάθη
1 κλέψιμο
-21 στο +/-
25 λεπτά
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.