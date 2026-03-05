Έξαλλος Αντετοκούνμπο: Πέταξε τη μπάλα στη βάση της μπασκέτας και πήρε τεχνική

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν συγκράτησε τα νεύρα του κόντρα στους Χοκς και δέχθηκε τεχνική ποινή.

Οι Μπακς ηττήθηκαν με 131-113 μέσα στο Μιλγουόκι από τους Χοκς και έτσι έχασαν έδαφος στη μάχη που δίνουν για το play in της Ανατολής. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε 25 λεπτά και τελείωσε το ματς με 24 πόντους.

Ο Έλληνας σταρ πάντως έδειξε τον εκνευρισμό του σε μια στιγμή και πέταξε τη μπάλα με δύναμη στη βάση της μπασκέτας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή από τους διαιτητές.

Τα... ελάφια είναι σε πολύ δύσκολη θέση και κινδυνεύουν να αποχαιρετήσουν πρόωρα τη σεζόν αν δεν μπουν στo play in. Πρέπει να βελτιωθούν και να τρέξουν σερί νικών για να παλέψουν για την 10άδα, η οποία αυτή τη στιγμή φαντάζει πολύ δύσκολη.

Δείτε την αντίδραση του Greek Freak