Έξαλλος Αντετοκούνμπο: Πέταξε τη μπάλα στη βάση της μπασκέτας και πήρε τεχνική
Οι Μπακς ηττήθηκαν με 131-113 μέσα στο Μιλγουόκι από τους Χοκς και έτσι έχασαν έδαφος στη μάχη που δίνουν για το play in της Ανατολής. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε 25 λεπτά και τελείωσε το ματς με 24 πόντους.
Ο Έλληνας σταρ πάντως έδειξε τον εκνευρισμό του σε μια στιγμή και πέταξε τη μπάλα με δύναμη στη βάση της μπασκέτας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή από τους διαιτητές.
Τα... ελάφια είναι σε πολύ δύσκολη θέση και κινδυνεύουν να αποχαιρετήσουν πρόωρα τη σεζόν αν δεν μπουν στo play in. Πρέπει να βελτιωθούν και να τρέξουν σερί νικών για να παλέψουν για την 10άδα, η οποία αυτή τη στιγμή φαντάζει πολύ δύσκολη.
Δείτε την αντίδραση του Greek Freak
TROUBLE IN MILWAUKEE: Giannis Antetokounmpo threw the ball at the stanchion — out of frustration — & he got a technical foul 😳❌— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 5, 2026
Milwaukee lost to Atlanta, 131-113.
Should Giannis have requested a trade? 🤔 pic.twitter.com/w2lG7CAd6d
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.