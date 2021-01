Συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες. Το μπάσκετμπολ πάνω απ' όλα. Σε αυτή των Ρίβερς, το μπάσκετ είναι κυριολεκτικά η ζωή τους. Ο Όστιν Ρίβερς, γκαρντ των Νιου Γιορκ Νικς, ήθελε να πάει για σουτάκια. Η σύντροφός του, Αντριάνα Μισέλ του ζήτησε, με επιτακτικό τρόπο, να περάσουν χρόνο μαζί, αφού δεν τον έχει δει από την ημέρα των Χριστουγέννων. Εκείνος ήθελε - στο ρεπό του - να πάει για μερικά σουτάκια...

Ο Ρίβερς είχε το κινητό ανοικτό και κατέγραψε τον διάλογο. Και μπορείτε να μαντέψετε τι απ' τα δύο διάλεξε τελικά...

“I pulled up... She HOT right now

Austin Rivers’ girl was pissed since she wanted to spend time with him and he just wanted to get some work in at the gym.

(via @AustinRivers25/ IG) pic.twitter.com/sU4gGKUvih

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 5, 2021