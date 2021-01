Ο Σακίλ «δίκασε» τον Γκομπέρ: «Θα είχε 6 φάουλ σε τρία 12λεπτα απέναντι μου» (pic)

Με χαρακτηριστικό ποστάρισμα έχοντας κάνει το απαραίτητο photoshop, ο Σακίλ Ο' Νιλ δείχνει να καρφώνει μπροστά από τον Ρούντι Γκομπέρ, ενώ ανέφερε:

«Θα είχα 45 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 άστοχες βολές σε τρία 12λεπτα. Εκείνος θα είχε στο ίδιο διάστημα 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, ενώ θα είχε αποβληθεί από το ματς με 6 φάουλ».

Αφορμή αποτέλεσε το παχυλό συμβόλαιο των 205 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε ο Γκομπέρ, με τον «Σακ» να λέει: «Θα μπορούσε να είναι έμπνευση για όλα τα παιδιά. Έχεις 11 πόντου στο ΝΒΑ; Παίρνεις 200 εκατομμύρια δολάρια. Έχεις εξαιρετικό ατζέντη, αλλά είμαι χαρούμενος για εκείνον και την οικογένειά του. Με τους νέους κανονισμούς έχει λεφτά και μπορείς να τα ξοδέψεις...»

"I would had 45 pts 16 rebound ten missed free throws in three quarters. He woulda had 11 pts four rebounds and fouled out in 3 quarters. I'm a G"



