Σύσσωμο το ΝΒΑ αποθέωσε τον Κάρι στο twitter για την 62άρα! (pics)

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον έκανε λόγο για το καλύτερο σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ και τον συμπεριέλαβε ανάμεσα στους υποψήφιους MVP όπου δεν άφησε απ' έξω ούτε τον Γιάννη.

Ο αντίπαλός του στο εν λόγω παιχνίδι, Ντέιμιαν Λίλαρντ του έβγαλε το καπέλο και έκανε λόγο για «σεβασμό» ενώ ο συμπαίκτης του -και μεγάλος άτυχος- Κλέι Τόμπσον τον... καλωσόρισε στο club των 62 πόντων!

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά tweets

Κλέι Τόμπσον

Sheeeesh @StephenCurry30 !! Welcome to the club big bro #62 — klay thompson (@KlayThompson) January 4, 2021

Ντέιμιαν Λίλαρντ

You can’t dish it out and not be able take it #Respect https://t.co/2ydpT0JVHy — Damian Lillard (@Dame_Lillard) January 4, 2021

Πάου Γκασόλ

Σεθ Κάρι

— Seth Curry (@sdotcurry) January 4, 2021

Τζα Μοράντ

sheesh steph — Ja Morant (@JaMorant) January 4, 2021

Τρέι Γιανγκ

Μάτζικ Τζόνσον

A career high 62 points for Steph Curry! STILL proving he’s the greatest shooter we’ve ever seen and a MVP candidate along with LeBron, AD, KD, Kyrie, Luka Doncic, Kawhi, and Giannis! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 4, 2021

Τζαμάλ Κρόφορντ

Steph heard Y'all huh? — Jamal Crawford (@JCrossover) January 4, 2021

Μάιλς Τέρνερ