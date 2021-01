Μαϊάμι: Επιστρέφει ο Μπάτλερ με το Ντάλας (pic)

Η αναμονή έληξε για τον Τζίμι Μπάτλερ. Ο τραυματισμός στον αστράγαλο τον κράτησε εκτός από τις δύο αναμετρήσεις του Μαϊάμι με τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Μπάτλερ ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στο Ντάλας, ενόψει του αγώνα με τους Μάβερικς (2/1, 02:00). Ο Σπόλστρα αναμένεται να κάνει διαχείριση στον χρόνο του, αλλά μοιάζει δεδομένο ότι θα πάρει λεπτά συμμετοχής.

Jimmy Butler is probable to play tomorrow after missing the past two games. https://t.co/4Vx46Jm1KS

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) December 31, 2020