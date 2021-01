Ουόριορς: Επιστρέφει ο Ντρέιμοντ Γκριν!

Η προσθήκη του Ντρέιμοντ Γκριν στο ροτέισον των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σταδιακά θα μας δώσει την πραγματική εικόνα των δυνατοτήτων τους. Ο Γκριν αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο ματς των Ουόριορς με τους Μπλέιζερς (2/1/2021, 05:30). Συμμετείχε για 12 λεπτά σε ένα προπονητικό διπλό, αφού οι Ουόριορς δεν θέλουν να τον πιέσουν, καθώς επιστρέφει σε κανονικό ρυθμό έχοντας προσβληθεί από κορονοϊό.

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν στις 27 Φεβρουαρίου 2020, στην αναμέτρηση των Ουόριορς κόντρα στους Λέικερς.

Draymond Green is expected to make his season debut tomorrow. He has a big task ahead of him. https://t.co/H1pPtJGcBl

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 31, 2020