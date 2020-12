Μοράντ: Νοκ άουτ για 3-5 εβδομάδες!

Ο Τζα Μοράντ υπέστη διάστρεμμα, το οποίο θα τον κρατήσει εκτός παρκέ για 3 έως 5 εβδομάδες. Ο καλύτερος rookie της περασμένης σεζόν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των Γκρίζλις με τους Νετς και αποχώρησε από το γήπεδο με καροτσάκι, αφού δεν μπορούσε - από τον πόνο - να πατήσει το πόδι του.

O ίδιος, μόλις έγινε γνωστό το διάστημα της απουσίας του, έγραψε στο twitter: « Ο Θεός δουλεύει, οπότε μπορώ να χαμογελάω». Αναφερόμενος φυσικά στο γεγονός πως ο τραυματισμός του δεν ήταν περισσότερο σοβαρός.

Memphis Grizzlies guard Ja Morant has suffered a Grade 2 sprain of his left ankle and will miss three to five weeks, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 29, 2020