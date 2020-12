Ουόριορς: Στο... σφυρί ο Γκριν αν η χρονιά καταστραφεί!

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Ντρέιμοντ Γκριν μπαίνει σε ένα σενάριο ανταλλαγής. Αυτή τη φορά διαθέτει αστερίσκο. Αν η σεζόν των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (1-2) πάει κατά... διαβόλου, το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί. Και σύμφωνα με τον Chris Haynes ένας πιθανός προορισμός για τον Γκριν θα είναι οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς!

Βέβαια, στην είδηση ο Haynes προσθέτει πως η πρόθεση των Ουόριορς θα είναι αρχικά να δοκιμάσουν την αγορά. Να δούνε τι μπορούν να αποκτήσουν για τα... μάτια του 30χρονου Γκριν.

Report: Draymond Green could be put on market as ‘trade bait’ if Warriors keep struggling https://t.co/WB4V1HjuAk

— NBA Central (@TheNBACentral) December 29, 2020