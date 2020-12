Η πιο «ευλογημένη» χρονιά του Γιάννη!

«Να φύγει και να μην ξανάρθει!»... Αυτή είναι ίσως η επικρατέστερη επωδός που μονοπωλεί τις ευχές που ανταλλάσσει ο περισσότερος κόσμος καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση μίας χρονιάς, που πέρα από τις σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν λόγω της πανδημίας, άλλαξε την συνολική προσέγγιση της καθημερινότητας. Μίας χρονιάς που μέσα σε λίγους μήνες, έκανε τον κόσμο να απομονωθεί, να αναθεωρήσει το δεδομένο και να ζει με φόβο και φόντο απλά την επόμενη μέρα...

Μέσα σ' αυτή την θλιβερή περίοδο της «βασιλείας» του κορονοϊού, όμως, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, συνειδητοποιήσαμε τη σημασία της οικογενειακής ευτυχίας! Μίας ευλογίας, που υπό νορμάλ συνθήκες, το πιθανότερο είναι ότι – στο μυαλό όλων μας – βρισκόταν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα και ενδεχομένως να θεωρούνταν δεδομένη! Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις εκείνων, που στηρίζουν όλη τους την ύπαρξή τους, κατά συνέπεια και την επαγγελματική πορεία και πρόοδό τους στην συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα που τους μεταφέρουν οι δικοί τους άνθρωποι.

Σ' αυτήν ακριβώς την κατηγορία ανήκει ο μεγαλύτερος πρεσβευτής του ελληνικού αθλητισμού. «Το παιδί των φαναριών» που πλέον είναι πασίγνωστο με το μικρό του όνομα και που για μία ακόμη χρονιά πρωταγωνίστησε στο παγκόσμιο αθλητικό γίγνεσθαι.

Ο λόγος φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που καθώς πλησιάζει η ώρα του ετήσιου απολογισμού για τα πεπραγμένα των προηγούμενων 365 ημερών, έχει κάθε λόγο να κλείνει τα μάτια, να κοιτάει τον ουρανό και να λέει το δικό του πελώριο “ευχαριστώ”! Για τον 26χρονο Έλληνα superstar του ΝΒΑ, άλλωστε, το 2020 δεν ήταν απλά μία χρονιά... Ήταν η δική του χρονιά!

"This is my home. This is my city."@Giannis_An34's message for Bucks fans: pic.twitter.com/ulXVtYS5X4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2020