Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κατάφερε να πανηγυρίσει τον τίτλο με τους Λέικερς και ο MVP δεν σταματά να του ανεβάζει το ηθικό.

Ο Γιάννης είχε όρεξη για πλάκα, θέλοντας να σχολιάσει το δαχτυλίδι του αδερφού του.

«Δεν μας βλέπει πια αδερφέ. Ο τύπος φέρεται διαφορετικά», ήταν τα λόγια του.

“He don’t even see us anymore, bro. This guy act differently.”@Giannis_An34 will never stop hyping up Kostas for winning a title pic.twitter.com/tdlmHdQFqH

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 26, 2020