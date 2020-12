Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατηρούσε το δικαίωμα ως τις 21 Δεκεμβρίου να υπογράψει το supermax συμβόλαιο που του πρόσφεραν οι Μπακς ή να περιμένει να λήξει η συμφωνία με το Μιλγουόκι και να βγει ελεύθερος στην αγορά το καλοκαίρι του 2021.

Εν τέλει ο back-to-back MVP και κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ θα διεκδικήσει το δαχτυλίδι με τα «Ελάφια», ανακοινώνοντας ο ίδιος με τον πλέον επίσημο τρόπο την παραμονή του.

«Αυτό είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η πόλη μου. Είμαι ευλογημένος να λογίζομαι ως μέλος των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα 5 χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να μετρήσουν. Το σόου συνεχίζεται, πάμε»!

Ο Greak Freak τέθηκε πρόσφατα στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου, ξεκαθαρίζοντας πως «κανείς δεν θέλει το πρωτάθλημα περισσότερο από εμένα».

Την ίδια στιγμή, οι Μπακς προσαρμόστηκαν στα «θέλω» του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έπαιξαν τα ρέστα τους για να κρατήσουν τον παίκτη που άλλαξε τον χαρακτήρα του οργανισμού, δίνοντας ξανά το δικαίωμα στο Μιγουόκι να ονειρεύεται μεγάλες στιγμές.

Όταν θα μπει σε ισχύ η νέα συμφωνία του με τους Μπακς, θα βάλει στον λογαριασμό του άλλα 228.2 εκατομμύρια δολάρια!

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020