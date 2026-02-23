Μπακς: Το στιγμιότυπο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με έναν μικρό ήρωα που νίκησε τον καρκίνο
Το Μιλγουόκι δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο του σερί και, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για 11ο σερί παιχνίδι, γνώρισε την ήττα από τους Ράπτορς με 122-94.
Η πιο δυνατή εικόνα ωστόσο, ήταν εκείνη που χάρισε ο «Greek Freak» μαζί με έναν μικρό φίλο των Μπακς.
Στην άκρη του παρκέ βρισκόταν ο 6χρονος Μέισον, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε τη δική του «νίκη». Είχε μόλις ολοκληρώσει τη θεραπεία του για τον καρκίνο. Ο Γιάννης, παρότι βρίσκεται εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, τον είδε, πλησίασε και του έδωσε ένα ζεστό high-five. Ο μικρός ανταπέδωσε με όλη του τη δύναμη, κάνοντας τον σταρ των Μπακς να χαμογελάσει.
«Έχει πολλή δύναμη», του είπε η δημοσιογράφος δίπλα στο παρκέ, με τον ίδιο να απαντά γελώντας: «Θα με αφήσει έξω άλλες έξι εβδομάδες έτσι όπως βαράει», ολοκληρώνοντας το όμορφο στιγμιότυπο.
