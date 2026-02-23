Το Μιλγουόκι δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο του σερί και, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για 11ο σερί παιχνίδι, γνώρισε την ήττα από τους Ράπτορς με 122-94. Μεγάλα «διπλά» για Σίξερς, Νικς και Μπλέιζερς.

Το σερί των τριών νικών των Μιλγουόκι Μπακς έλαβε τέλος με απότομο τρόπο, καθώς οι Τορόντο Ράπτορς τους υπενθύμισαν τις αδυναμίες τους, επικρατώντας με το εμφατικό 122-94. Οι Μπακς έπεσαν στο 24-31 και συνεχίζουν να ψάχνουν σταθερότητα χωρίς τον ηγέτη τους.

Τα «Ελάφια» μπήκαν πιο συγκεντρωμένα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +5 (27-22), όμως από εκεί και πέρα το παιχνίδι γύρισε ολοκληρωτικά. Οι Καναδοί ανέβασαν ένταση, βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και με ένα επιμέρους 38-24 στη δεύτερη περίοδο πήραν τον έλεγχο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 60-51. Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Μπακς επιχείρησαν μια αντεπίθεση, μειώνοντας μέχρι το 62-59 με σερί 8-0. Η απάντηση όμως ήταν άμεση: οι Ράπτορς «έτρεξαν» δέκα αναπάντητους πόντους, άνοιξαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Η απόσταση έφτασε ακόμη και στο +20 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου (92-73), ενώ στα τελευταία λεπτά η ψαλίδα άνοιξε στο μέγιστο.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ιμάνουελ Κουίκλι με 32 πόντους (5/11 τρίποντα) και 9 ασίστ, έχοντας σημαντική βοήθεια από τους Μπράντον Ίνγκραμ (22 π.) και Σάντρο Μαμουκελασβίλι (19 π.). Για το Μιλγουόκι, που αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (11ο συνεχόμενο ματς εκτός), οι Ράιαν Ρόλινς και Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχαν από 21 πόντους, με τον δεύτερο να μοιράζει και 10 ασίστ.

Γουίζαρντς - Χόρνετς 129-112

Οι Χόρνετς επέστρεψαν στις νίκες με επιβλητικό τρόπο, «σκουπίζοντας» για φέτος τους Γουίζαρντς και ανεβαίνοντας στο 27-31, που τους κρατά σε τροχιά play-in στην Ανατολή. Το ματς ήταν ισορροπημένο στο πρώτο μέρος (61-56), όμως στην τρίτη περίοδο η Σάρλοτ «πυροβόλησε» από μακριά και ξέφυγε οριστικά.

Ο ΛαΜέλο Μπολ έκανε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του με 37 πόντους και 10/15 τρίποντα, ενώ οι Κνιούπελ (28 π.) και Μίλερ (22 π.) συμπλήρωσαν ιδανικά. Η Ουάσινγκτον δεν άντεξε τον ρυθμό, με τον Μπιλάλ Κουλιμπαλί να ξεχωρίζει νωρίς και τον Τζέιντεν Χάρντι να προσφέρει λύσεις, σε μια βραδιά που η άμυνα δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Τίμπεργουλβς - Σίξερς 108-135

Οι Σίξερς ξέσπασαν στη Μινεσότα και έβαλαν τέλος στο σερί ηττών τους με εμφατικό διπλό. Από το πρώτο δωδεκάλεπτο (35-26) έδειξαν τις διαθέσεις τους και δεν έχασαν ποτέ τον έλεγχο, κλείνοντας το ημίχρονο στο +10 και ανεβάζοντας κι άλλο στροφές στο δεύτερο μέρος.

Ο Ταϊρίς Μάξι ήταν ασταμάτητος με 39 πόντους και 8 ασίστ, έχοντας σημαντική στήριξη από Έτζκομπ (24 π.) και Γκράιμς. Για τους Τίμπεργουλβς, που είδαν το σερί τους να σταματά, ο Άντονι Έντουαρντς είχε 28 πόντους, όμως οι απουσίες (Γκομπέρ, Ριντ) και τα αμυντικά κενά στοίχισαν.

Μπουλς - Νικς 99-105

Οι Νικς άντεξαν στην πίεση του Σικάγο και πήραν δεύτερη σερί νίκη, βυθίζοντας τους Μπουλς σε νέο αρνητικό σερί. Παρότι το παιχνίδι ήταν κλειστό στο φινάλε, η Νέα Υόρκη είχε τις λύσεις όταν χρειάστηκε.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς μέτρησε 28 πόντους και 11 ριμπάουντ (39ο double-double), σκοράροντας καθοριστικά στο τελευταίο τετράλεπτο, με τον Μπράνσον να «σφραγίζει» το αποτέλεσμα από τη γραμμή. Για τους Μπουλς, ο Μπουζέλις και ο Γιαμπουσέλε πάλεψαν, αλλά η ένατη διαδοχική ήττα δεν αποφεύχθηκε.

Σανς - Μπλέιζερς 77-92

Το Πόρτλαντ αντέδρασε μετά τη βαριά ήττα από το Ντένβερ και πέρασε από την έδρα των αποδεκατισμένων Σανς. Μετά το ισορροπημένο πρώτο δωδεκάλεπτο, οι Μπλέιζερς επέβαλαν ρυθμό, έκλεισαν το τρίτο στο +14 (71-57) και δεν κοίταξαν πίσω.

Ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν κυριάρχησε με 23 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέραμι Γκραντ πρόσθεσε άλλους 23. Το Φοίνιξ, με χαμηλά ποσοστά και σημαντικές απουσίες (Μπούκερ, Μπρουκς), δεν βρήκε ποτέ σταθερότητα, με τον Γκιλέσπι να ξεχωρίζει επιθετικά.