Ο Μαρκ Γκασόλ τελείωσε το ματς κόντρα στους «Λύκους» έχοντας 12 πόντους, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 4 τάπες σε 21 λεπτά συμμετοχής, με τον Λεμπρόν να λέει χαρακτηριστικά:

«Είναι συγκεκριμένοι οι παίκτες που μπορούν να διαβάσουν τις φάσεις, πριν ακόμα γίνουν. Και ο Μαρκ είναι ένας από αυτούς. Προσεγγίζει το παιχνίδι όπως και εγώ».

Και συνέχισε: «Έχουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν την σωστή επιλογή με την σωστή πάσα. Είδατε επίσης κάποιες εξαιρετικές πάσες από τον Κούζμα και τον Καρούζο. Και η λίστα όσο πάει και μεγαλώνει. Κανείς δεν νιώθει πίεση όταν πρόκειται να σουτάρει γιατί γυρίζουμε πολύ καλά τη μπάλα».

