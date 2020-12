Οκτώ ράμματα έχει κάνει ήδη ο Λέοναρντ, καθησυχαστικός ο Λου (pic)

Τρόμαξε άπαντες ο Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος χτύπησε με τον αγκώνα του Ιμπάκα και βρέθηκε στο παρκέ, αιμορραγώντας από το στόμα. Άμεσα αποσύρθηκε στα αποδυτήρια, με τους γιατρούς να είναι κοντά του και να τον φροντίζουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Λέοναρντ έχει κάνει ήδη 8 ράμματα, με τον Λου πάντως να εκτιμά ότι ο παίκτης του θα είναι καλά...

Οι ευχές όλων είναι με τον άσο των Κλίπερς.

Kawhi Leonard had 8 stitches to treat a mouth laceration after colliding with Serge Ibaka, the team says. After the game, coach Ty Lue said he believed Leonard will be “fine.”

— Malika Andrews (@malika_andrews) December 26, 2020