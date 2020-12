Ο Λέοναρντ χτύπησε με τον Ιμπάκα και έφυγε αιμορραγώντας για τα αποδυτήρια (pics & vid)

Άσχημα χτύπησε ο Καουάι Λέοναρντ στο παιχνίδι με τους Νάγκετς. Ο παίκτης των Κλίπερς προσπάθησε να πάρει ένα ριμπάουντ, δέχτηκε τον αγκώνα του Ιμπάκα στο πρόσωπο και φαίνεται πως έχει χτυπήσει αρκετά.

Ο Λέοναρντ ξάπλωσε στο παρκέ και άρχισε να αιμορραγεί, άπαντες έπεσαν από πάνω του να δουν τι συμβαίνει, ενώ τελικά αποχώρησε με την βοήθεια των γιατρών για τα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο Καουάι δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά στο παρκέ με την κατάσταση του, να εκτιμάται.

Kawhi left for the locker room after colliding with Ibaka. pic.twitter.com/ohYrUtStW5

Looks like Kawhi took an elbow from Ibaka pic.twitter.com/Fdsiv7R6dz

— gifdsports (@gifdsports) December 26, 2020