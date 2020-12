Ουόριορς: Ο Κάρι έγινε 2ος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του! (pic)

Οι Ουόριορς πήγαν στα αποδυτήρια βρισκόμενοι πίσω στο σκορ (66-56) σε σχέση με τους Μπακς, αλλά ο Στεφ Κάρι έγραψε... ιστορία.

Ο σταρ των φιλοξενούμενων με τον δέκατο πόντο που σκόραρε στην άμυνα των Μπακς προσπέρασε τον Ρίκ Μπάρι κι έγινε ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του.

Πρώτος είναι ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με 17.783.

Steph Curry becomes the 2nd all-time leading scorer in Warriors history

Only Wilt Chamberlain has scored more. pic.twitter.com/CKV1wU1Rzo

— ESPN (@espn) December 25, 2020