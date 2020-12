ΛεΜπρόν: «Δεν πρόκειται να χάσω το ματς Χριστουγέννων με Μάβερικς» (pic)

Ο τραυματισμός στον αριστερό αστράγαλο δεν είναι ικανός για να κρατήσει τον ΛεΜπρόν Τζείμς εκτός από το ματς των Χριστουγέννων κόντρα στους Μάβερικς.

Ο Βασιλιάς δήλωσε κατηγορηματικά πως θα αγωνιστεί: «Ποτέ δεν έχω χάσει χριστουγεννιάτικο ματς, άρα δεν σκοπεύω να χάσω αύριο».

Οι Λέικερς έχασαν στην πρεμιέρα από τους Κλίπερς και ψάχνουν την πρώτη τους νίκη.

LeBron James said he’s playing in tomorrow’s game vs. Dallas despite tweaking his left ankle on opening night.

“I’ve never missed a Christmas Day game, so I don’t plan on missing one tomorrow,” James said.

— Jovan Buha (@jovanbuha) December 24, 2020