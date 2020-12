Ο Ντουράντ χάρηκε με την ψυχή του που είδε Γκριν και Κάρι! (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ το είχε πει από χθες ότι του έχουν λείψει όλοι στους Ουόριορς. Άλλωστε δεν είναι λίγα όσα έχουν ζήσει μαζί. Ο KD επέστρεψε στην δράση με τους Νετς, έδειξε στην καλύτερη του κατάσταση και πήρε και την νίκη.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού είχε ιδιαίτερη συνομιλία με τους Γκριν και Κάρι. Και μπορεί με τον δεύτερο να μην είχαν ποτέ κανένα πρόβλημα, αρκετό μελάνι έχει χυθεί για την σχέση του με τον Γκριν. Πάντως, οι δυο τους φαίνονται καλύτερα από ποτέ και τα είπαν σε εξαιρετικό κλίμα.

KD caught up with Draymond and Steph at their season opener pic.twitter.com/aWAUB9ssoW

— ESPN (@espn) December 23, 2020