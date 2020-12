Η αλήθεια είναι πως στην πρεμιέρα του φετινού NBA, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο κόντρα στους Κλίπερς. Ο... Βασιλιάς ζητούσε μια φάση που θα του ανέβαζε την ψυχολογία και αυτή ήρθε. Συγκεκριμένα ο κάτοχος πλέον τεσσάρων δαχτυλιδιών μετά και την σημερινή απονομή, έκανε ένα ντράιβ καρφώνοντας με δύναμη στο καλάθι των Κλίπερς.

LeBron throws it DOWN HARD! #KiaTipOff20 on TNT pic.twitter.com/BDdFvkynZW

— NBA (@NBA) December 23, 2020