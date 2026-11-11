Οι Νικς την 4η σερί νίκη, κατήφορος για Μπακς, συνεχίζουν ακάθεκτοι οι Μπλέιζερς!

Οι Νιου Γιορκ Νικς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, οι Μπλέιζερς είχαν vintage Λίλαρντ κόντρα στους Θάντερ, την ώρα που οι Ορλάντο Μάτζικ πέρναγαν από το Σακραμέντο και οι Σανς είχαν εύκολο έργο απέναντι στους Κλίπερς.

Την 4η συνεχόμενη νίκη τους σημείωσαν οι πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα να «διαλύσουν» τους Μιλγουόκι Μπακς στο «Madison Square Garden» με 117-85.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 23 πόντους, ενώ ο Καρλ Άντονι Τάουνς είχε επιβλητική παρουσία με 21 πόντους και 16 ριμπάουντ. Από τη πλευρά του ο Όου Τζι Ανουνόμπι είχε άλλους 19 πόντους με 5/8 τρίποντα. Στον αντίποδα αυτή ήταν η 10η ήττα των Μπακς σε 11 ματς και η 8η συνεχόμενη! Τζάκεζ Τζούνιορ (16π.) και Ρολινς (14π.) ήταν αυτοί που προσπάθησαν να...διασωθούν.

Στο Φοίνιξ, οι γηπεδούχοι Σανς δεν είχαν κανένα πρόβλημα να νικήσουν με χαρακτηριστική άνεση τους Λος Άντζελες Κλίπερς με 133-110. Ο Τζόρνταν Γκούντγουιν ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε 18 πόντους με 6/7 τρίποντα (!) ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Μπούκερ (17π.), Γκριν (13π.), Κέναρντ (14π.), Γκιλέσπι (12π.), Μάλουατς (11π.) και Νταν (10π.) Για τους Κλίπερς οι οποίοι έχουν 0/5 εκτός έδρας και 2-8 συνολικά, οι Γκάρλαντ, Χατσιμούρα και Μίλερ πέτυχαν από 13 πόντους ο καθένας.

Τρομεροί Μπλέιζερς, στο καναβάτσο και οι Θάντερ

Στο Πόρτλαντ, οι Μπλέιζερς συνέχισαν τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις τη φετινή σεζόν φτάνοντας τις 7 νίκες στα πρώτα 10 παιχνίδια της σεζόν. Αυτήν την φορά «λύγισαν» και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κερδίζοντας στο «Moda Center» του Όρεγκον με 123-103. Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ πραγματοποίησε... vintage εμφάνιση με 25 πόντους και 4/10 τρίποντα, ενώ «γεμάτο» παιχνίδι πραγματοποίησε ο Ντένι Άβντιγια, ο οποίος είχε 24 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Για την ομάδα της Οκλαχόμα, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σταμάτησε στους 26 πόντους με 8 ριμπάουντ, ενώ άλλους 21 πόντους πέτυχε ο Τζάρεντ ΜακΚέιν.

Τέλος οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν μέσα στο Σακραμέντο των Κινγκς με 107-100. Ο Φραντζ Βάγκνερ ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά έχοντας 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ εξαιρετικό παιχνίδι και από τον Άντονι Μπλακ, ο οποίος πρόσθεσε άλλους 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 33 λεπτά συμμετοχής. Για τους γηπεδούχοι οι οποίοι έχουν 0/6 εντός έδρας και 1-10 συνολικό ρεκόρ, ο Ζακ Λαβίν σημείωσε 31 πόντους με 6/9 τρίποντα.